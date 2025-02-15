Украинские бойцы, захваченные в плен в Курской области начали представляться мобилизованными. При этом солдаты на самом деле участвуют в боевых действиях с 2014 года. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик.

Солдаты ВСУ также утверждают, что работают на фронте обычными водителями и поварами. Например, однажды подразделению Пончика пришлось захватить опорный пункт, где прятались шестеро украинцев. Во время дороги к месту эвакуации один из них заявил, что только недавно прибыл и якобы был насильно отправлен в Курскую область.

«Как выяснилось, это не так. Случай не единичный: кричат как один, что они повара и водители, а как только получаем доступ к телефону — воюет-то, оказывается, с 2014-го», — рассказал он.