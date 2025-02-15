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15 февраля, 13:54

«Одни повара и водители»: Морпех Пончик раскрыл новую уловку вояк из ВСУ под Курском

Морпех Пончик: Воевавшие с 2014 года бойцы ВСУ выдают себя за мобилизованных

Украинские бойцы, захваченные в плен в Курской области начали представляться мобилизованными. При этом солдаты на самом деле участвуют в боевых действиях с 2014 года. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик.

Солдаты ВСУ также утверждают, что работают на фронте обычными водителями и поварами. Например, однажды подразделению Пончика пришлось захватить опорный пункт, где прятались шестеро украинцев. Во время дороги к месту эвакуации один из них заявил, что только недавно прибыл и якобы был насильно отправлен в Курскую область.

«Как выяснилось, это не так. Случай не единичный: кричат как один, что они повара и водители, а как только получаем доступ к телефону — воюет-то, оказывается, с 2014-го», — рассказал он.
ВСУ погубили уже более 60 500 украинских солдат, отправив их в Курскую область
ВСУ погубили уже более 60 500 украинских солдат, отправив их в Курскую область

Ранее Life.ru рассказал о том, что из Суджанского района вывели элитный 501-й батальон морпехов ВСУ из-за огромных потерь. Бойцы ВС РФ смогли разгромить 50% от общей численности подразделения. Сейчас батальон пытаются восстановить и пополняют по остаточному принципу из-за большого числа пропавших без вести и раненых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Наталья Афонина
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