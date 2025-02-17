Российские военные освободили населённый пункт Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 февраля.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Фиголевка Харьковской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что бойцы ВС РФ нанесли поражение частя формирований трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Это произошло в Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка ЛНР, Колодези и Ямполовка ДНР.

За последние сутки потери ВСУ на этом участке фронта превысили 190 военных. Также противник лишился трёх бронетранспортёров М113 американского производства, семи автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, среди которых изготовленная Британией 155-мм гаубица FH-70. Помимо того, уничтожены два склада боеприпасов.

Село Фиголевка находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная, возле балки Степовая, есть мост, выше по течению в 3-х км расположено село Петро-Ивановка. Основано в 1832 году.