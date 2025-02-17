Под Курском ликвидировали грузинского наёмника Паркаию

В Курской области ликвидировали грузинского наёмника Левана Паркаию, который числился в составе отряда ГУР МО Украины «Солидарность». Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. Он указал, что его ликвидировали бойцы группировки войск «Север».