Под Курском ликвидировали грузинского наёмника Паркаию
Поддубный: Грузинского наёмника ВСУ Паркаию ликвидировали в Курской области
В Курской области ликвидировали грузинского наёмника Левана Паркаию, который числился в составе отряда ГУР МО Украины «Солидарность». Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. Он указал, что его ликвидировали бойцы группировки войск «Север».
Грузинский наёмник Леван Паркаия. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
«Ликвидирован ещё один грузинский наёмник Леван Паркаия. Боевик числился в составе отряда ГУР МО Украины «Солидарность». Засветился на Запорожском направлении и в Харьковской области», — написал Поддубный.
Ранее ВС РФ ликвидировали двоих грузинских наёмников Мамуку Берию и его подельника Давида Двалишвили в зоне СВО. А грузинской наёмнице Гванце Гелашвили заочно вынесли приговор за участие в вооружённом конфликте против представителей силовых структур ВС РФ, ДНР и ЛНР.
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