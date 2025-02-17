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Регион
17 февраля, 14:33

Под Курском ликвидировали грузинского наёмника Паркаию

Поддубный: Грузинского наёмника ВСУ Паркаию ликвидировали в Курской области

В Курской области ликвидировали грузинского наёмника Левана Паркаию, который числился в составе отряда ГУР МО Украины «Солидарность». Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. Он указал, что его ликвидировали бойцы группировки войск «Север».

Грузинский наёмник Леван Паркаия. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Грузинский наёмник Леван Паркаия. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Ликвидирован ещё один грузинский наёмник Леван Паркаия. Боевик числился в составе отряда ГУР МО Украины «Солидарность». Засветился на Запорожском направлении и в Харьковской области», — написал Поддубный.

Ранее ВС РФ ликвидировали двоих грузинских наёмников Мамуку Берию и его подельника Давида Двалишвили в зоне СВО. А грузинской наёмнице Гванце Гелашвили заочно вынесли приговор за участие в вооружённом конфликте против представителей силовых структур ВС РФ, ДНР и ЛНР.

Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного
Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Полина Никифорова
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