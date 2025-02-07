Грузинской наёмнице дали 14 лет тюрьмы за участие в боях в рядах ВСУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор грузинской наёмнице Гванце Гелашвили, воюющей на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета (СК) РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации собраны доказательства, признанные Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными, для вынесения приговора заочно гражданке Грузии Гванце Гелашвили. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — указано в сообщении.

По данным следствия, гражданка Грузии за деньги участвовала в боях против представителей силовых структур ВС РФ, ДНР и ЛНР, выполняла приказы украинских командиров. В СК дополнили, что Гелашвили заочно признали виновной и осудили на 14 лет лишения свободы. Сейчас наёмница объявлена в международный розыск.