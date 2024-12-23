В ДНР будут судить грузинскую наёмницу ВСУ

29-летнюю гражданку Грузии Гванцу Гелашвили буду судить заочно за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Размер полученного наёмницей вознаграждения эквивалентен более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, иностранка приехала на территорию Украины и добровольно вступила в состав Грузинского национального легиона в марте 2022 года. Она прошла обучение, получила оружие, обмундирование и специальное снаряжение, после чего начала участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.

Наёмница также принимала участие в боевых действиях в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения и перешла в состав нового моторизованного подразделения легиона. Гелашвили прошла обучение по программам управления БПЛА в военных условиях и получила сертификат школы «Пустельга».

Иностранку объявили в международный розыск, в отношении неё судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по статье 359 УК РФ «Наёмничество».