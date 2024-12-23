В ДНР будут судить грузинскую наёмницу ВСУ
Гражданку Грузии будут судить в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
29-летнюю гражданку Грузии Гванцу Гелашвили буду судить заочно за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Размер полученного наёмницей вознаграждения эквивалентен более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, иностранка приехала на территорию Украины и добровольно вступила в состав Грузинского национального легиона в марте 2022 года. Она прошла обучение, получила оружие, обмундирование и специальное снаряжение, после чего начала участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.
Наёмница также принимала участие в боевых действиях в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения и перешла в состав нового моторизованного подразделения легиона. Гелашвили прошла обучение по программам управления БПЛА в военных условиях и получила сертификат школы «Пустельга».
Иностранку объявили в международный розыск, в отношении неё судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по статье 359 УК РФ «Наёмничество».
Ранее было названо число ликвидированных на Украине иностранных наёмников. За всё время СВО в общей сложности ряды ВСУ пополнили около 15 тысяч боевиков из 110 государств. Некоторые из них приехали в Незалежную за зарплатой, которая может достигать 7 тысяч долларов, но большая часть отправилась в зону боевых действий не ради финансов, а по идеологическим причинам.