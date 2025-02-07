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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 февраля, 13:00

Берия ликвидирован в зоне СВО

ВС РФ ликвидировали грузинских наёмников Берию и Двалишвили в зоне СВО

Давид Двалишвили и Мамука Берия. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вано Надирадзе

Давид Двалишвили и Мамука Берия. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вано Надирадзе

В зоне спецоперации (СВО) российские военные ликвидировали грузинского наёмника Мамуку Берию и его подельника Давида Двалишвили. Об этом в соцсетях сообщил руководитель грузинской группы Сил специальных операций (ССО) Украины Вано Надирадзе.

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин — Давида Двалишвили и Мамуку Берию», — написал он.

Других подробностей Надирадзе не привёл.

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Ранее сообщалось о смерти наёмника ВСУ Гиви «Гиги» Гнолидзе. Семья погибшего обвинила командира в убийстве, но тот заявил, что военный якобы погиб на фронте. ВСУшника покрывает высокопоставленное командование.

Наталья Демьянова
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