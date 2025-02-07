Берия ликвидирован в зоне СВО
ВС РФ ликвидировали грузинских наёмников Берию и Двалишвили в зоне СВО
Давид Двалишвили и Мамука Берия. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вано Надирадзе
В зоне спецоперации (СВО) российские военные ликвидировали грузинского наёмника Мамуку Берию и его подельника Давида Двалишвили. Об этом в соцсетях сообщил руководитель грузинской группы Сил специальных операций (ССО) Украины Вано Надирадзе.
«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин — Давида Двалишвили и Мамуку Берию», — написал он.
Ранее сообщалось о смерти наёмника ВСУ Гиви «Гиги» Гнолидзе. Семья погибшего обвинила командира в убийстве, но тот заявил, что военный якобы погиб на фронте. ВСУшника покрывает высокопоставленное командование.