Берия ликвидирован в зоне СВО

В зоне спецоперации (СВО) российские военные ликвидировали грузинского наёмника Мамуку Берию и его подельника Давида Двалишвили. Об этом в соцсетях сообщил руководитель грузинской группы Сил специальных операций (ССО) Украины Вано Надирадзе.

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин — Давида Двалишвили и Мамуку Берию», — написал он.

Других подробностей Надирадзе не привёл.

