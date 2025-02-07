Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 08:28

Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного

В подвале, где были обнаружены тела убитых гражданских из села Русское Поречное в Курской области, также нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наёмников «Грузинского легиона»*. Об этом сообщили в подразделении российской группировки войск «Север».

«При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наёмников «Грузинского легиона»*. Флаг лежал там же, где люди», — рассказали военные в беседе с РИА «Новости».

«Антошка приказал»: Солдат ВСУ расстрелял в спину мирного жителя в Русском Поречном
«Антошка приказал»: Солдат ВСУ расстрелял в спину мирного жителя в Русском Поречном

Напомним, в Русском Поречной была учинена жестокая расправа над 22 жителями. Причастной к зверствам оказалась группа из пяти украинских головорезов. Перед гибелью их жертвы подверглись чудовищным пыткам и изнасилованиям.

* Организация признана террористической, запрещена в Российской Федерации и включена в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar