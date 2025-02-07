В подвале, где были обнаружены тела убитых гражданских из села Русское Поречное в Курской области, также нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наёмников «Грузинского легиона»*. Об этом сообщили в подразделении российской группировки войск «Север».

«При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наёмников «Грузинского легиона»*. Флаг лежал там же, где люди», — рассказали военные в беседе с РИА «Новости».

Напомним, в Русском Поречной была учинена жестокая расправа над 22 жителями. Причастной к зверствам оказалась группа из пяти украинских головорезов. Перед гибелью их жертвы подверглись чудовищным пыткам и изнасилованиям.