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Регион
4 февраля, 05:40

«Антошка приказал»: Солдат ВСУ расстрелял в спину мирного жителя в Русском Поречном

Боец ВСУ на допросе в СКР сознался в убийстве мирного жителя в Русском Поречном

В селе Русское Поречное задержали солдата ВСУ Владимира Парафило, который признался, что застрелил гражданского по приказу командования. Об этом сообщает пресс-служба СК России в своём телеграм-канале.

Допрос украинского солдата. Видео © Telegram / Следком

Украинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады Владимир Парафило в декабре 2024 года участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область. В его взгляде можно легко прочитать, что перед глазами у него до сих пор проигрывается эпизод из 20 декабря, когда он по приказу командующего с позывным Антошка пустил пулю в спину мирного жителя села Русское Поречное.

На допросе он полностью признал вину. Даже визуально на допросе голова Парафило с каждой минутой всё сильнее вжимается в воротник, а взгляд его всё больше наполняется ужасом, когда следователь заставляет его вспоминать события того дня.

Одной из задач командования ВСУ во время начала вторжения в Курскую область являлось убийство мирного населения, рассказал военнослужащий. Сожалеть о содеянном украинец начал сразу же, когда местный житель повалился на землю, получив от него пулю в спину.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд города Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следкоме.

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Ранее следователи допросили украинского солдата, который рассказал, как он с четырьмя своими сослуживцами убил 22 мирных жителя в Курской области. По его словам, они также избили и изнасиловали девушку, которой на вид было 18-20 лет. После этого её тоже застрелили.

Обложка ©

Telegram / Следком

Владимир Озеров
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