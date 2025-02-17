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Регион
17 февраля, 10:33

Армия РФ поразила группу ВСУ, шедшую на прорыв в Белгородскую область

Подполье: У Харькова поражена группа ВСУ, вероятно, идущая на прорыв в РФ

Российские войска поразили ударом подразделения ВСУ в округе Харькова, которые могли направляться для прорыва в Белгородскую область. Об этом доложил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Второй прилёт пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники», — отметил он.

Сообщается, что после прилёта на месте прогремел взрыв, а после туда направились автомобили скорой помощи и военные ВСУ.

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Тем временем российские войска зачистили от солдат киевского режима ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой. После этого подразделения ВС РФ двинулись дальше, чтобы прогнать противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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