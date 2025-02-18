В районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР) существует вероятность окружения четырёх батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным оценкам, численность этих подразделений составляет около двух тысяч человек. Если нашим войскам удастся замкнуть кольцо окружения, этот «котёл» станет одним из самых крупных в ходе специальной военной операции, сообщает Mash.

В районе Константинополя находятся 101-я, 123-я и 137-я бригады территориальной обороны, а также 35-й полк. Кроме того, в этом районе действуют подразделения 163-го танкового, 33-го и 103-го мотострелковых полков.

По информации от источника Mash, Вооружённые силы Российской Федерации практически освободили село Андреевка, расположенное севернее Константинополя. В настоящее время там завершаются операции по уничтожению 421-го, 214-го батальонов, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 46-й отдельной аэромобильной бригад. В то же время подразделения 39-го мотострелкового полка пытаются занять западную часть дороги от Константинополя, чтобы предотвратить отступление противника и его возможное подкрепление.

Когда ВС РФ полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших «котлов» за всё время проведения специальной военной операции.