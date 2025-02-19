Через два дня в Константинополе (ДНР) может закрыться котёл, где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Об этом докладывает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что силы ВСУ почти целиком выбиты из села Улаклы в двух километрах от Константинополя. Солдаты отступают, однако с другой стороны их встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады. Подразделения ВС РФ успешно замыкают кольцо. Группы ВСУ пытаются закрепиться у села Разлив.