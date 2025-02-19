Кольцо сжимается: Всего 2 км осталось до закрытия «котла» в ДНР, который «схлопнет» 2000 ВСУшников
Mash: До закрытия «котла» для ВСУ в Константинополе ДНР осталось два километра
Через два дня в Константинополе (ДНР) может закрыться котёл, где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Об этом докладывает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что силы ВСУ почти целиком выбиты из села Улаклы в двух километрах от Константинополя. Солдаты отступают, однако с другой стороны их встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады. Подразделения ВС РФ успешно замыкают кольцо. Группы ВСУ пытаются закрепиться у села Разлив.
Напомним, в районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР) существует вероятность окружения четырёх батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным оценкам, численность этих подразделений составляет около двух тысяч человек. Если нашим войскам удастся замкнуть кольцо окружения, этот «котёл» станет одним из самых крупных в ходе специальной военной операции.
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