«‎Мы видим тела»: Трамп рассекретил ужасающие потери ВСУ после изучения данных со спутников

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением, которое не понравится Украине. Он сообщил со ссылкой на данные с космических спутников, что потери ВСУ за время конфликта достигли 700 000 военных.

«Я думаю, что Украина потеряла 700 000 человек в войне. Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники. Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно. Мы надеемся, что скоро будет объявлено о прекращении огня», — заявил американский лидер во время брифинга в Майами.