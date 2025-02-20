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Регион
20 февраля, 07:19
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«‎Мы видим тела»: Трамп рассекретил ужасающие потери ВСУ после изучения данных со спутников

Трамп: Мы видим через спутники, что Украина потеряла 700 000 солдат

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением, которое не понравится Украине. Он сообщил со ссылкой на данные с космических спутников, что потери ВСУ за время конфликта достигли 700 000 военных.

«Я думаю, что Украина потеряла 700 000 человек в войне. Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники. Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно. Мы надеемся, что скоро будет объявлено о прекращении огня», — заявил американский лидер во время брифинга в Майами.

По утверждению Трампа, спутниковые снимки полей боёв напоминают «современную версию Геттисберга» – самую кровопролитную битву Гражданской войны в США, которая состоялась в 1863 году.

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Ранее президент США Дональд Трамп назвал политика диктатором за нежелание проводить выборы. Заявление главы Белого дома восхитило Дмитрия Медведева. Илон Маск тоже проехался по Зеленскому. Он обвинил его в причастности к гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Андрей Бражников
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