«‎Зеленский спал»: Трамп недоволен грубым обращением с главой Минфина США в Киеве

Американский президент Дональд Трамп оказался недоволен плохим обращением с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам. По его мнению, с ним обошлись грубо.

«А потом туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет. [Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.