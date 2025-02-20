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Регион
20 февраля, 05:22
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«‎Зеленский спал»: Трамп недоволен грубым обращением с главой Минфина США в Киеве

Трамп недоволен плохим обращением Зеленского с главой Минфина США Бессентом

Американский президент Дональд Трамп оказался недоволен плохим обращением с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам. По его мнению, с ним обошлись грубо.

«А потом туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет. [Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.

Хозяин Белого дома заметил, что глава Минфина поехал в Киев ради подписания документов, «а вернулся пустой».

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13 февраля Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины денег. Президент США отметил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». Однако во время встречи с Бессентом в Киеве Зеленский отказался подписывать проект соглашения, которое касалось использования украинских месторождений американской стороной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Андрей Бражников
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