«Зеленский спал»: Трамп недоволен грубым обращением с главой Минфина США в Киеве
Трамп недоволен плохим обращением Зеленского с главой Минфина США Бессентом
Американский президент Дональд Трамп оказался недоволен плохим обращением с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам. По его мнению, с ним обошлись грубо.
«А потом туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет. [Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.
Хозяин Белого дома заметил, что глава Минфина поехал в Киев ради подписания документов, «а вернулся пустой».
13 февраля Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины денег. Президент США отметил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». Однако во время встречи с Бессентом в Киеве Зеленский отказался подписывать проект соглашения, которое касалось использования украинских месторождений американской стороной.
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