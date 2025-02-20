В Кремле отреагировали на гневную тираду Трампа в адрес Зеленского: «‎Видим разногласия»

Между США и Украиной есть явные разногласия, и их уже заметила Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима вовсе никого не впечатляет и вообще оставляет желать лучшего.