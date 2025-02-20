В Кремле отреагировали на гневную тираду Трампа в адрес Зеленского: «Видим разногласия»
Песков: Москва видит определённые разногласия между Вашингтоном и Киевом
Между США и Украиной есть явные разногласия, и их уже заметила Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима вовсе никого не впечатляет и вообще оставляет желать лучшего.
«Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом», — сказал Песков, комментируя пост президента США Дональда Трампа с критикой в адрес Зеленского.
О каких конкретно проблемах известно России — не уточняется. Песков не стал озвучивать их журналистам.
Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором охарактеризовал Владимира Зеленского как «диктатора без выборов» и выразил поддержку идее проведения выборов на Украине. По его словам, рейтинг украинского политика упал до 4%. Сам глава киевского режима эту информацию опроверг и заявил, что сейчас ему доверяют 57% граждан Незалежной. Также Трамп оказался недоволен плохим обращением Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам.
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