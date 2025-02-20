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Регион
20 февраля, 10:14

В Кремле отреагировали на гневную тираду Трампа в адрес Зеленского: «‎Видим разногласия»

Песков: Москва видит определённые разногласия между Вашингтоном и Киевом

Между США и Украиной есть явные разногласия, и их уже заметила Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима вовсе никого не впечатляет и вообще оставляет желать лучшего.

«Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом», — сказал Песков, комментируя пост президента США Дональда Трампа с критикой в адрес Зеленского.

О каких конкретно проблемах известно России — не уточняется. Песков не стал озвучивать их журналистам.

Трамп назвал Зеленского «посредственным комиком»
Трамп назвал Зеленского «посредственным комиком»

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором охарактеризовал Владимира Зеленского как «диктатора без выборов» и выразил поддержку идее проведения выборов на Украине. По его словам, рейтинг украинского политика упал до 4%. Сам глава киевского режима эту информацию опроверг и заявил, что сейчас ему доверяют 57% граждан Незалежной. Также Трамп оказался недоволен плохим обращением Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Афонина
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