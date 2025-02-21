Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов удивился по поводу информации СМИ о том, что Евросоюз должен решить вопрос с Капитуляцией Украины за три недели. По его словам, такие вопросы не находятся в компетенции ЕС.

Он подчеркнул, что территория Евросоюза не является отдельным государством, а представляет собой союз европейских стран, созданный для решения их внутренних экономических вопросов и организации взаимодействия с другими государствами. По словам Климова, юрисдикция ЕС ограничивается границами государств-членов.

«Для меня несомненно, что Зеленский скоро закончит и закончит плохо. Как несомненно и то, что любой человек, который окажется на его месте, если продолжит антироссийскую политику, то закончит так же плохо», — отметил Климов в беседе с «Лентой.ру».