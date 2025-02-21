«Зеленский скоро закончит»: В РФ оценили данный Трампом дедлайн для ЕС по капитуляции Киева
Сенатор Климов: Капитуляция Украины не находится в компетенции ЕС
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов удивился по поводу информации СМИ о том, что Евросоюз должен решить вопрос с Капитуляцией Украины за три недели. По его словам, такие вопросы не находятся в компетенции ЕС.
Он подчеркнул, что территория Евросоюза не является отдельным государством, а представляет собой союз европейских стран, созданный для решения их внутренних экономических вопросов и организации взаимодействия с другими государствами. По словам Климова, юрисдикция ЕС ограничивается границами государств-членов.
«Для меня несомненно, что Зеленский скоро закончит и закончит плохо. Как несомненно и то, что любой человек, который окажется на его месте, если продолжит антироссийскую политику, то закончит так же плохо», — отметил Климов в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, депутат Европарламента из Финляндии Мик Аалтол сообщил, что президент США выдвинул Европе ультиматум, предоставив странам ЕС три недели для того, чтобы Украина согласилась на капитуляцию. Он отметил, что для американского лидера важнее всего устранение требований России в области безопасности.
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