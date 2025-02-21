«У нас есть три недели»: Трамп поставил жёсткий дедлайн по капитуляции Украины
Newsweek: Трамп дал Европе 3 недели для согласования условий капитуляции Украины
Американский лидер Дональд Трамп поставил Европе ультиматум — он дал странам ЕС три недели для того, чтобы Украина подписала капитуляцию. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на заявление депутата Европарламента из Финляндии Мика Аалтола.
«Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы», — написал чиновник в соцсети Х.
По словам Аалтола, в приоритете у хозяина Белого дома устранение требований России по безопасности. Теперь у Европы есть только три недели, чтобы «повзрослеть» и заставить власти Киева завершить вооружённое противостояние.
Ранее стало известно, что рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому упал. Об этом сообщили представители Кремля и Белого дома. Местные власти на Украине получили приказ сверху всеми способами поддерживать главу киевского режима, в том числе писать посты для его поддержки в соцсетях.
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