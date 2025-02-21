«‎У нас есть три недели»: Трамп поставил жёсткий дедлайн по капитуляции Украины

Американский лидер Дональд Трамп поставил Европе ультиматум — он дал странам ЕС три недели для того, чтобы Украина подписала капитуляцию. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на заявление депутата Европарламента из Финляндии Мика Аалтола.

«Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы», — написал чиновник в соцсети Х.