На Украине регионы получили приказ сверху о том, что нужно публично высказываться в поддержку Владимира Зеленского, в частности писать соответствующие посты в соцсетях. Об этом сообщила в Сети депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко* «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. По её словам, это необходимо из-за негативной позиции президента США Дональда Трампа по отношению к киевским властям.

«Из разных регионов получаю сигналы, что центральная власть, в частности, офис Зеленского дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления. Ну, сельсоветы и горсоветы до сих пор не отошли от заявлений в поддержку «формулы мира», — пояснила Геращенко.

По её словам, поддержка сейчас нужна вовсе не Зеленскому, а украинской армии и в целом стране из-за успехов ВС РФ на поле боя. Геращенко уверена, что киевское руководство должно воевать не с оппозицией, а сосредоточиться на реальных проблемах и, возможно, сформировать «правительство национального спасения».

Ранее депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что полный провал Украины в дипломатической работе — это полностью ответственность Владимира Зеленского. Он несёт на своих плечах те самые ухудшения, которые касаются международных отношений, подчеркнул депутат.