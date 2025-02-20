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20 февраля, 12:54

В Раде собрались принести в жертву Зеленского ради доверия Трампа

Депутат Рады Гончаренко* призвал Зеленского отказаться от участия в выборах

Владимир Зеленский должен выйти перед своим народом и публично отказаться от участия в президентских выборах на Украине, только тогда удастся вернуть доверие Вашингтона, пошатнувшееся после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Зеленский должен выйти и сказать: я на выборы не планирую идти. Таким образом мы уберём всю эту историю с «диктаторами» и «выборами», — написал он в соцсети.

Гончаренко* уверен, что киевские власти также должны сконцентрироваться на вопросах модернизации армии, укрепления фронта и на договорённостях о завершении конфликта.

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Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Владимир Зеленский — это актёр, который вымогает деньги у всего мира, а конфликту на Украине пора положить конец.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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