Владимир Зеленский должен выйти перед своим народом и публично отказаться от участия в президентских выборах на Украине, только тогда удастся вернуть доверие Вашингтона, пошатнувшееся после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Зеленский должен выйти и сказать: я на выборы не планирую идти. Таким образом мы уберём всю эту историю с «диктаторами» и «выборами», — написал он в соцсети.

Гончаренко* уверен, что киевские власти также должны сконцентрироваться на вопросах модернизации армии, укрепления фронта и на договорённостях о завершении конфликта.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Владимир Зеленский — это актёр, который вымогает деньги у всего мира, а конфликту на Украине пора положить конец.