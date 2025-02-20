Владимир Зеленский — актёр, который вымогает деньги у всего мира, а конфликту на Украине пора положить конец. Об этом в личных социальных сетях написала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Война на Украине всегда была операцией по отмыванию денег и прокси-войной против России, финансируемой и контролируемой глубинным государством», — сказано в её посте.

Политик прошлась и по киевскому лидеру, заявив, что он вымогает деньги у всех, кто готов с ним разговаривать, но в то же время отменяет выборы и губит свободу слова на Украине. Более того, он не даёт угаснуть конфликту, в котором погибло практически целое поколение украинских мужчин.