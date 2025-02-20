Конгрессмен США назвала Зеленского актёром-вымогателем и призвала закончить конфликт на Украине
Конгрессмен Тейлор-Грин: Зеленский — актёр, который вымогает у всех деньги
Владимир Зеленский — актёр, который вымогает деньги у всего мира, а конфликту на Украине пора положить конец. Об этом в личных социальных сетях написала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Война на Украине всегда была операцией по отмыванию денег и прокси-войной против России, финансируемой и контролируемой глубинным государством», — сказано в её посте.
Политик прошлась и по киевскому лидеру, заявив, что он вымогает деньги у всех, кто готов с ним разговаривать, но в то же время отменяет выборы и губит свободу слова на Украине. Более того, он не даёт угаснуть конфликту, в котором погибло практически целое поколение украинских мужчин.
«Я никогда не голосовала за финансирование этой войны и не буду. Она должна закончиться», — заключила Тейлор-Грин.
Как ранее рассказывал Life.ru, Владимиру Зеленскому крепко достаётся не только от высокопоставленных американских политиков, но и от хозяина Белого дома который содержательно прошёлся по киевскому главарю в соцсетях. Он назвал экс-юмориста «диктатором без выборов» и заявил, что его рейтинг обрушился до 4%. А ещё американский президент выразил недовольство тем, как бывший комик принял министра финансов США Скотта Бессента во время его визита на Украину.
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