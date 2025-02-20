Украина не в силах воевать без внешней поддержки, Владимиру Зеленскому следует вести себя умнее, чтобы защитить страну и народ. Об этом в своём блоге рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, то, что при 46-м президента США Байдене было немыслимо в отношениях с РФ, при нынешнем главе Белого дома Трампе стало «течением, создающим историю». Судзуки заметил, что Зеленский на встрече с главой Турции Эрдоганом повторил свой тезис о недопустимости обсуждения украинского конфликта без самой Украины. Это «равнозначно собачьему вою», считает японский депутат.