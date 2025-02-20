«У течения нет обратного хода»: В Японии дали Зеленскому совет после жалоб Эрдогану
Японский депутат Судзуки: Зеленскому следует стать умнее, чтоб защищать Украину
Украина не в силах воевать без внешней поддержки, Владимиру Зеленскому следует вести себя умнее, чтобы защитить страну и народ. Об этом в своём блоге рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
По его словам, то, что при 46-м президента США Байдене было немыслимо в отношениях с РФ, при нынешнем главе Белого дома Трампе стало «течением, создающим историю». Судзуки заметил, что Зеленский на встрече с главой Турции Эрдоганом повторил свой тезис о недопустимости обсуждения украинского конфликта без самой Украины. Это «равнозначно собачьему вою», считает японский депутат.
«Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее? Надо зарубить себе на носу, что у этого течения нет обратного хода – так считаю не только я один», — написал Судзуки.
Ранее президент США заявил, что Владимир Зеленский специально затягивает войну, чтобы извлечь из этого финансовую выгоду для самого себя. Он также назвал украинского политика «диктатором без выборов», прежний успех которого держался лишь на великодушии Байдена. Да и комедиант он, по мнению главы Белого дома, посредственный.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin