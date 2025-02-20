В Раде обвинили Зеленского в «полном провале» дипломатических отношений Украины
Депутат Рады Разумков: Зеленский виноват в провале дипломатической работы Киева
Полный провал Украины в дипломатической работе — это полностью ответственность Владимира Зеленского. Он несёт на своих плечах те самые ухудшения, которые касаются международных отношений, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
«То, что происходит, — это очень плохие сигналы для нашего государства. По многим направлениям мы видим полный провал дипломатических отношений со стороны Украины, к сожалению, и <…> Зеленский несёт за это ответственность», — сказал народный избранник.
Депутат назвал неадекватной позицию офиса Зеленского по отношению к команде президента США Дональда Трампа ещё с 2020 года. В качестве одного из самых ярких примеров нардеп привёл обвинения в «пророссийской пропаганде» против Тулси Габбард со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас чиновница является директором национальной разведки США.
Напомним, что Владимир Зеленский всё более удаляется от статуса народного любимца. Президент США Дональд Трамп уверен, что граждане не переизберут его на должность главы государства. А депутат Верховной рады Александр Дубинский провёл свой опрос, в котором половая швабра с огромным отрывом обошла главу киевского режима в борьбе за пост лидера Украины.
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