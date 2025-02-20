В Раде обвинили Зеленского в «полном провале» дипломатических отношений Украины

Полный провал Украины в дипломатической работе — это полностью ответственность Владимира Зеленского. Он несёт на своих плечах те самые ухудшения, которые касаются международных отношений, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«То, что происходит, — это очень плохие сигналы для нашего государства. По многим направлениям мы видим полный провал дипломатических отношений со стороны Украины, к сожалению, и <…> Зеленский несёт за это ответственность», — сказал народный избранник.

Депутат назвал неадекватной позицию офиса Зеленского по отношению к команде президента США Дональда Трампа ещё с 2020 года. В качестве одного из самых ярких примеров нардеп привёл обвинения в «пророссийской пропаганде» против Тулси Габбард со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас чиновница является директором национальной разведки США.