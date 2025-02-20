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Регион
20 февраля, 14:41

В Раде обвинили Зеленского в «полном провале» дипломатических отношений Украины

Депутат Рады Разумков: Зеленский виноват в провале дипломатической работы Киева

Полный провал Украины в дипломатической работе — это полностью ответственность Владимира Зеленского. Он несёт на своих плечах те самые ухудшения, которые касаются международных отношений, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«То, что происходит, — это очень плохие сигналы для нашего государства. По многим направлениям мы видим полный провал дипломатических отношений со стороны Украины, к сожалению, и <…> Зеленский несёт за это ответственность», — сказал народный избранник.

Депутат назвал неадекватной позицию офиса Зеленского по отношению к команде президента США Дональда Трампа ещё с 2020 года. В качестве одного из самых ярких примеров нардеп привёл обвинения в «пророссийской пропаганде» против Тулси Габбард со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас чиновница является директором национальной разведки США.

В Раде собрались принести в жертву Зеленского ради доверия Трампа
В Раде собрались принести в жертву Зеленского ради доверия Трампа

Напомним, что Владимир Зеленский всё более удаляется от статуса народного любимца. Президент США Дональд Трамп уверен, что граждане не переизберут его на должность главы государства. А депутат Верховной рады Александр Дубинский провёл свой опрос, в котором половая швабра с огромным отрывом обошла главу киевского режима в борьбе за пост лидера Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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