Швабра победила Зеленского в опросе украинцев о президенте

Граждане Украины хотят видеть на посту президента скорее половую швабру, нежели Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса в телеграм-канале депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

Дубинский организовал опрос, в котором люди должны были выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах: за Владимира Зеленского или за половую швабру. В итоге участие приняли около 13 тысяч человек, из них 97% выбрали бытовой инструмент.

«Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал три процента», — написал депутат, подводя итоги голосования.