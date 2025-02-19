Швабра победила Зеленского в опросе украинцев о президенте
Депутат Рады Дубинский: Швабра обогнала Зеленского в опросе за пост президента
Зеленский с главным оппонентом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov, © «Шедеврум»
Граждане Украины хотят видеть на посту президента скорее половую швабру, нежели Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса в телеграм-канале депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.
Дубинский организовал опрос, в котором люди должны были выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах: за Владимира Зеленского или за половую швабру. В итоге участие приняли около 13 тысяч человек, из них 97% выбрали бытовой инструмент.
«Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал три процента», — написал депутат, подводя итоги голосования.
Недавно президент США заявил, что Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны граждан Украины. Республиканец сомневается, что главарь режима сможет победить на вероятных выборах.