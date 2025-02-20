Не с чем спорить: В Кремле высказались о рейтинге доверия Зеленскому
Песков: Падение рейтингов Зеленского является абсолютно очевидной тенденцией
Падение политических рейтингов Владимира Зеленского является очевидной тенденцией, которую едва ли удастся оспорить. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить», — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично заявил, что уровень доверия Владимира Зеленского среди украинцев составляет всего 4%. В ОП Незалежной оперативно решили опровергнуть эту информацию и опубликовали данные опросов, в которых указано, что рейтинг киевского главаря составляет 57%. Сам экс-комик назвал указанное американским лидером значение российской дезинформацией и добавил, что глава Белого дома «живёт в информационном пузыре».