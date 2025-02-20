Не с чем спорить: В Кремле высказались о рейтинге доверия Зеленскому

Падение политических рейтингов Владимира Зеленского является очевидной тенденцией, которую едва ли удастся оспорить. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить», — сказал Песков журналистам.