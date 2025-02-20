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20 февраля, 10:18

Не с чем спорить: В Кремле высказались о рейтинге доверия Зеленскому

Песков: Падение рейтингов Зеленского является абсолютно очевидной тенденцией

Падение политических рейтингов Владимира Зеленского является очевидной тенденцией, которую едва ли удастся оспорить. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить», — сказал Песков журналистам.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично заявил, что уровень доверия Владимира Зеленского среди украинцев составляет всего 4%. В ОП Незалежной оперативно решили опровергнуть эту информацию и опубликовали данные опросов, в которых указано, что рейтинг киевского главаря составляет 57%. Сам экс-комик назвал указанное американским лидером значение российской дезинформацией и добавил, что глава Белого дома «живёт в информационном пузыре».

Александр Юнашев
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