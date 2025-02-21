«Лучший вариант – Франция!» Команда Трампа советует Зеленскому срочно бежать с Украины
NYP: В окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Команда президента США Дональда Трампа уверена в том, что Владимир Зеленский должен покинуть Украину, мало кто в Белом доме видит перспективы развития политической карьеры главы киевского режима. Об этом пишет New York Post.
«Лучшим вариантом для (Зеленского — прим. Life.ru) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — рассказал изданию источник в окружении Трампа.
По его словам, в Белом доме далеко не все поддерживают устроенные Зеленским гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). И это не единственный момент, с которым не согласны американские чиновники из команды Трампа, добавил собеседник газеты.
Ранее советник американского лидера Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и риторикой главы киевского режима Владимира Зеленского. По его оценке, Зеленский выбрал не ту сторону для обсуждений и позволяет себе вызывающие заявления в адрес Трампа. При этом Киев, по словам советника лидера Белого дома, не ведёт конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединёнными Штатами полезных ископаемых с Украины.