Команда президента США Дональда Трампа уверена в том, что Владимир Зеленский должен покинуть Украину, мало кто в Белом доме видит перспективы развития политической карьеры главы киевского режима. Об этом пишет New York Post.

«Лучшим вариантом для (Зеленского — прим. Life.ru) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — рассказал изданию источник в окружении Трампа.

По его словам, в Белом доме далеко не все поддерживают устроенные Зеленским гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). И это не единственный момент, с которым не согласны американские чиновники из команды Трампа, добавил собеседник газеты.