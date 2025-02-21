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Регион
21 февраля, 07:56

«Лучший вариант – Франция!» Команда Трампа советует Зеленскому срочно бежать с Украины

NYP: В окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину

Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Команда президента США Дональда Трампа уверена в том, что Владимир Зеленский должен покинуть Украину, мало кто в Белом доме видит перспективы развития политической карьеры главы киевского режима. Об этом пишет New York Post.

«Лучшим вариантом для (Зеленского — прим. Life.ru) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — рассказал изданию источник в окружении Трампа.

По его словам, в Белом доме далеко не все поддерживают устроенные Зеленским гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). И это не единственный момент, с которым не согласны американские чиновники из команды Трампа, добавил собеседник газеты.

В Раде собрались принести в жертву Зеленского ради доверия Трампа
В Раде собрались принести в жертву Зеленского ради доверия Трампа

Ранее советник американского лидера Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и риторикой главы киевского режима Владимира Зеленского. По его оценке, Зеленский выбрал не ту сторону для обсуждений и позволяет себе вызывающие заявления в адрес Трампа. При этом Киев, по словам советника лидера Белого дома, не ведёт конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединёнными Штатами полезных ископаемых с Украины.

Татьяна Миссуми
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