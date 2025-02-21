«Визит того стоил»: Посланник Трампа раскрыл детали долгой беседы с Путиным в Кремле
Спецпосланник Уиткофф рассказал о долгой дружеской беседе с Путиным в Москве
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Sasa Dzambic Photography
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что у него остались исключительно положительные впечатления от поездки в Москву и беседы с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, беседа с главой государства продолжалась долго, а визит стоил результата.
«Это была отличная поездка. Я провёл много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Всё это привело к тому, что Марк [Фогель] сел на самолёт», — сказал Уиткофф во время выступления на инвестиционном форуме в Майами.
По его словам, визит в Россию состоялся благодаря благосклонности Трампа, поддержке наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и аравийского посла в США.
«Они заверили нас, что это возможно. Это стало реальным подтверждением, что [возвращение Фогеля] может состояться. Поэтому я понял для себя, что визит [в Москву] стоит того», — добавил американский дипломат.
Напомним, что бывший сотрудник посольства США Марк Фогель был арестован в Москве в 2022 году по подозрению в перевозке и хранении наркотиков. Спустя три года состоялось его возвращение на родину. Трамп тогда высоко оценил такой шаг со стороны РФ. В аэропорту его встретил сам глава Белого дома.