«Визит того стоил»: Посланник Трампа раскрыл детали долгой беседы с Путиным в Кремле

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что у него остались исключительно положительные впечатления от поездки в Москву и беседы с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, беседа с главой государства продолжалась долго, а визит стоил результата.

«Это была отличная поездка. Я провёл много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Всё это привело к тому, что Марк [Фогель] сел на самолёт», — сказал Уиткофф во время выступления на инвестиционном форуме в Майами.

По его словам, визит в Россию состоялся благодаря благосклонности Трампа, поддержке наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и аравийского посла в США.