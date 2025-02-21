В Белом доме называют Зеленского монстром
Axios: Трамп был готов прекратить помощь Украине после критики Зеленского
Владимир Зеленский — это монстр, которого породили сами США. Об этом порталу Axios заявил неназванный чиновник из Белого дома.
«Мы создали монстра в лице Зеленского», — подчеркнул он, указывая на то, что глава киевского режима в последнее время выходит за рамки допустимого.
Издание пишет, что глава киевского режима вызвал такую ярость у Дональда Трампа и его команды своей критикой переговоров с Россией, что они хотели полностью прервать военную помощь Киеву.
«Шесть чиновников администрации рассказали Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, Вэнса, Рубио и Уолтца», — говорится в материале портала.
Напомним, газета New York Post узнала, что команда президента США Дональда Трампа не видит перспектив политической карьеры Зеленского. Там считают, что лучшим вариантом для него будет отъезд с Украины во Францию. Политологи замечают, что раньше в Вашингтоне Владимира Зеленского относили к категории «наш сукин сын», но сейчас он растерял свой статус.
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