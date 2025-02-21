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21 февраля, 12:54

В Белом доме называют Зеленского монстром

Axios: Трамп был готов прекратить помощь Украине после критики Зеленского

Владимир Зеленский — это монстр, которого породили сами США. Об этом порталу Axios заявил неназванный чиновник из Белого дома.

«Мы создали монстра в лице Зеленского», — подчеркнул он, указывая на то, что глава киевского режима в последнее время выходит за рамки допустимого.

Издание пишет, что глава киевского режима вызвал такую ярость у Дональда Трампа и его команды своей критикой переговоров с Россией, что они хотели полностью прервать военную помощь Киеву.

«Шесть чиновников администрации рассказали Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, Вэнса, Рубио и Уолтца», — говорится в материале портала.

Политолог раскрыл, куда, кроме Франции, может сбежать Зеленский
Политолог раскрыл, куда, кроме Франции, может сбежать Зеленский

Напомним, газета New York Post узнала, что команда президента США Дональда Трампа не видит перспектив политической карьеры Зеленского. Там считают, что лучшим вариантом для него будет отъезд с Украины во Францию. Политологи замечают, что раньше в Вашингтоне Владимира Зеленского относили к категории «наш сукин сын», но сейчас он растерял свой статус.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Frederic Legrand - COMEO

Александра Вишнякова
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