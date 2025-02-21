Владимир Зеленский — это монстр, которого породили сами США. Об этом порталу Axios заявил неназванный чиновник из Белого дома.

«Мы создали монстра в лице Зеленского», — подчеркнул он, указывая на то, что глава киевского режима в последнее время выходит за рамки допустимого.

Издание пишет, что глава киевского режима вызвал такую ярость у Дональда Трампа и его команды своей критикой переговоров с Россией, что они хотели полностью прервать военную помощь Киеву.