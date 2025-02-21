Политолог раскрыл, куда, кроме Франции, может сбежать Зеленский

Владимир Зеленский с большей долей вероятности выберет для бегства Великобританию, а не Францию, поскольку именно в Лондоне сидят его главные покровители. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Юрий Светов.

«Его личная охрана — английские спецназовцы, обучение всех его спецслужб и провокаторов — это тоже делают англичане. Да и нынешний премьер-министр Великобритании Стармер сейчас полагает, что именно на него переходит покровительство и поддержка Украины. Тем более договор на 100 лет подписали с Зеленским, дающий ему гарантию, что он там может жить. Я думаю, Франция прозвучала немного в ироническом плане, потому что Макрон вдруг стал заявлять о себе как о неком лидере объединённой Европы», — отметил Светов, комментируя публикацию New York Post о стране, куда Штаты советуют бежать Зеленскому.

По его мнению, принять Зеленского после конца власти должна именно Великобритания, поскольку больше никто не сможет гарантировать ему безопасность.

«Такой ссылкой Зеленскому намекают, что он пока может жить, что его пока не собираются ликвидировать, дают шанс на жизнь», — добавил политолог.