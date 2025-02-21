Le Point: Трамп может приехать в Москву на 9 Мая

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву и встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в День Победы — 9 мая. Об этом пишет французский журнал Le Point со ссылкой на свои источники.

«9 мая, как сообщают наши источники, на трибунах в Москве, скорее всего, будет присутствовать важный гость: Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным», — сказано в материале.