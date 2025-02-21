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21 февраля, 18:59

Le Point: Трамп может приехать в Москву на 9 Мая

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву и встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в День Победы — 9 мая. Об этом пишет французский журнал Le Point со ссылкой на свои источники.

«9 мая, как сообщают наши источники, на трибунах в Москве, скорее всего, будет присутствовать важный гость: Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным», — сказано в материале.

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Кстати, сегодня американский лидер заявил, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. По его мнению, за трагическое развитие событий ответственны экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, которые с лёгкостью могли дипломатическими методами убедить Владимира Путина не начинать СВО.

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ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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