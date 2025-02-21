«Очень хорошие»: Трамп оценил переговоры с Путиным, опустив рейтинг Зеленского на дно

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о своей недавней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что его последующие переговоры с украинской стороной прошли не так успешно.

«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным», — отметил хозяин Овального кабинета на встрече с губернаторами американских штатов, передаёт пресс-служба Белого дома.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев может проявлять жёсткость только в заявлениях, но у Зеленского нет значительных рычагов влияния.