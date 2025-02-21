«Очень хорошие»: Трамп оценил переговоры с Путиным, опустив рейтинг Зеленского на дно
Трамп положительно оценил беседу с Путиным и назвал контакты с Киевом неудачными
Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о своей недавней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что его последующие переговоры с украинской стороной прошли не так успешно.
«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным», — отметил хозяин Овального кабинета на встрече с губернаторами американских штатов, передаёт пресс-служба Белого дома.
Кроме того, он подчеркнул, что Киев может проявлять жёсткость только в заявлениях, но у Зеленского нет значительных рычагов влияния.
Ранее стало известно, что в администрации Белого дома не видят перспектив политической карьеры Зеленского. Там решили, что лучше ему «текать» из Незалежной во Францию. Политологи считают, что раньше в Вашингтоне Владимира Зеленского относили к категории «наш сукин сын», однако сейчас там его ни во что не ставят.
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