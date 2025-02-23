В МИД РФ раскрыли, когда будет следующая встреча с США

Россия и США планируют в конце грядущей недели провести встречу на тему раздражителей в двусторонних отношениях. В диалоге будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств. Об этом доложил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.