Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
23 февраля, 14:14

В МИД РФ раскрыли, когда будет следующая встреча с США

Рябков: Встреча РФ и США по проблемам в отношениях пройдёт на следующей неделе

Россия и США планируют в конце грядущей недели провести встречу на тему раздражителей в двусторонних отношениях. В диалоге будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств. Об этом доложил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждём реального прогресса, когда пройдёт встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Вскоре Рябков опроверг данные об этом плане, также он анонсировал переговоры о «раздражителях». Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии первые за долги прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо. В Белом доме назвали переговоры историческими. Президент России Владимир Путин также высоко оценил итог встречи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Николай Рюмин
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