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Регион
22 февраля, 09:54

Обсудят «раздражители»: В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США

Рябков: Ещё одна встреча России и США состоится в ближайшие две недели

В ближайшие две недели представители Москвы и Вашингтона могут встретиться для обсуждения способов устранения раздражителей в двухсторонних отношениях России и США. Контакт пройдёт на экспертном уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Принципиальная договорённость о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне», — передаёт его слова РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что Кремль уже подтвердил свою готовность приступить к решению данного вопроса «как можно быстрее». Также он заметил, что перед встречей, на которой Россия и США обсудят «раздражители», должен состояться контакт глав профильных ведомств.

Дипломат указал на наличие двух взаимосвязанных направлений в диалоге с Вашингтоном: украинское урегулирование и двусторонние вопросы.

Рябков: Подготовка к встрече Путина и Трампа началась
Рябков: Подготовка к встрече Путина и Трампа началась

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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