Обсудят «раздражители»: В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США

В ближайшие две недели представители Москвы и Вашингтона могут встретиться для обсуждения способов устранения раздражителей в двухсторонних отношениях России и США. Контакт пройдёт на экспертном уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Принципиальная договорённость о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне», — передаёт его слова РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что Кремль уже подтвердил свою готовность приступить к решению данного вопроса «как можно быстрее». Также он заметил, что перед встречей, на которой Россия и США обсудят «раздражители», должен состояться контакт глав профильных ведомств.