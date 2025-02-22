Обсудят «раздражители»: В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США
Рябков: Ещё одна встреча России и США состоится в ближайшие две недели
В ближайшие две недели представители Москвы и Вашингтона могут встретиться для обсуждения способов устранения раздражителей в двухсторонних отношениях России и США. Контакт пройдёт на экспертном уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Принципиальная договорённость о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне», — передаёт его слова РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что Кремль уже подтвердил свою готовность приступить к решению данного вопроса «как можно быстрее». Также он заметил, что перед встречей, на которой Россия и США обсудят «раздражители», должен состояться контакт глав профильных ведомств.
Дипломат указал на наличие двух взаимосвязанных направлений в диалоге с Вашингтоном: украинское урегулирование и двусторонние вопросы.
Ранее сообщалось, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо.
Life.ru