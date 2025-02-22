Рябков: Подготовка к встрече Путина и Трампа началась

«Она [подготовка], по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это её важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщённо, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил Рябков.