Рябков: Подготовка к встрече Путина и Трампа началась
Стороны уже начали готовить встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА «Новости» замглавы МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, перед встречей на таком уровне предстоит проделать огромный объём работы.
«Она [подготовка], по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это её важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщённо, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил Рябков.
Ранее СМИ сообщали, что встреча Путина с главой Белого дома может состояться уже на следующей неделе в Эр-Рияде. При этом помощник американского президента говорит, что точная дата пока не назначена. Сам Трамп считает, что ему удастся поговорить с российским коллегой вживую до конца месяца. Он также призывает Путина и Зеленского встретиться лично для разрешения конфликта.
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