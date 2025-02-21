Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина
Bloomberg: Зеленский планирует встретиться с Трампом раньше Путина
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Поводом для встречи может стать подписание соглашения по полезным ископаемым. Зеленский надеется, что мероприятие пройдёт при участии Трампа. Издание отмечает, что сделка может помочь Киеву не только получить гарантии безопасности, но и укрепить отношения с Вашингтоном.
Напомним, президент США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Сначала Владимир Зеленский согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную сделку.