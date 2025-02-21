Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поводом для встречи может стать подписание соглашения по полезным ископаемым. Зеленский надеется, что мероприятие пройдёт при участии Трампа. Издание отмечает, что сделка может помочь Киеву не только получить гарантии безопасности, но и укрепить отношения с Вашингтоном.