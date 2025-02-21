«Это хорошо для Украины»: Зеленского вынудят подписать сделку по ископаемым с США
Советник Уолтц: Зеленский подпишет сделку с США по ископаемым уже скоро
Владимир Зеленский никуда не денется и подпишет соглашение с США по редкоземельным элементам на Украине уже в скором времени. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, это будет иметь положительный эффект для Киева.
«Послушайте, суть такова, что президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины», — пояснил он во время своей речи на Конференции консервативных политических действий.
Напомним, президент США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Сначала Владимир Зеленский сперва согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную сделку. Американский госсекретарь Марко Рубио позже заявил, что Зеленский соврал на полях Мюнхенской конференции по безопасности насчёт своего отказа от сделки с США сделку по редкоземельным минералам. По его словам, глава киевского режима просто хочет вынести вопрос на обсуждение в парламенте.
president.gov.ua