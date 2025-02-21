«Это хорошо для Украины»: Зеленского вынудят подписать сделку по ископаемым с США

Владимир Зеленский никуда не денется и подпишет соглашение с США по редкоземельным элементам на Украине уже в скором времени. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, это будет иметь положительный эффект для Киева.