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20 февраля, 00:30

Трамп: Сделка по редкоземельным металлам была сорвана Украиной

Президент США Дональд Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере добычи редкоземельных металлов. Об этом политик заявил на инвестиционном форуме в Майами.

«Они сорвали эту сделку. Они сорвали её два дня назад», — возмутился глава государства.

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Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон не станет терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского в вопросе природных ископаемых. Также бывшего комика предупредили о последствиях выходок в адрес Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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