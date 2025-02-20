Трамп: Сделка по редкоземельным металлам была сорвана Украиной
Президент США Дональд Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере добычи редкоземельных металлов. Об этом политик заявил на инвестиционном форуме в Майами.
«Они сорвали эту сделку. Они сорвали её два дня назад», — возмутился глава государства.
Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон не станет терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского в вопросе природных ископаемых. Также бывшего комика предупредили о последствиях выходок в адрес Трампа.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla