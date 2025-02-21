Рубио уличил Зеленского во лжи об отказе от сделки по редкоземельным минералам
Владимир Зеленский соврал на полях Мюнхенской конференции по безопасности насчёт своего отказа от сделки с США сделку по редкоземельным минералам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Видео с его интервью опубликовано на странице в X (бывший Twitter) журналистки Кэтрин Херридж.
«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — объяснил Рубио.
По утверждению госсека, Зеленский согласился заключить сделку с Вашингтоном, так как «в ней есть смысл», но пояснил, что ему нужно вынести соглашение на рассмотрение парламента и одобрить.
Напомним, что президент США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Журналисты узнали, что Владимир Зеленский сперва согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную им сделку. Но на пути к редкоземельным минералам у США стоит не только глава киевского режима – большую часть территории, где находятся те самые ресурсы, сейчас контролирует РФ.
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