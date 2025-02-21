Рубио уличил Зеленского во лжи об отказе от сделки по редкоземельным минералам

Владимир Зеленский соврал на полях Мюнхенской конференции по безопасности насчёт своего отказа от сделки с США сделку по редкоземельным минералам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Видео с его интервью опубликовано на странице в X (бывший Twitter) журналистки Кэтрин Херридж.

«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — объяснил Рубио.