«Нет ничего, что стоило бы оттуда тащить»: Геолог раскрыл Life.ru, какие полезные ископаемые есть на Украине
Геолог Долотов: США хотели бы получить титан от Украины, но там его немного
На Украине есть полезные ископаемые, но не в таких колоссальных объёмах, чтобы можно было расплатиться с США. Единственное, что представляет для Штатов важность, — это титановый железняк в недрах украинских территорий, однако и его там не настолько много. Об этом в беседе с Life.ru рассказал инженер-геолог, член Русского географического общества Юрий Долотов.
На Украине много полезных ископаемых. Это связано с тем, что сама по себе территория страны достаточно разнообразна в геологическом отношении. Но каких-то сверхъестественно больших месторождений там нет. Нет такого, как, допустим, нефть в Саудовской Аравии или фосфаты, пояснил эксперт.
Тяжбы между Киевом и Вашингтоном по поводу компенсации американских вложений за счёт недр Украины — это очень политизированный вопрос. В нём применяется множество слов, из-за которых становится сложно понять всю суть. Речь идёт о каких-то редкоземельных элементах, которые предлагали Америке, однако на Украине их нет в товарных количествах. В сделку, по словам Долотова, были включены ценные, но самые обычные металлы: марганец, литий, цирконий. По большому счёту, нет ничего такого, что бы стоило тащить куда-то с Украины.
Единственное, что может быть интересно американцам, — это месторождение титанового железняка, подчеркнул эксперт. У США сейчас большие проблемы с титаном ввиду возникших сложностей с поставками из РФ, поэтому получить собственный источник для них было бы крайне полезно.
Есть на Украине и полезные ископаемые, такие как глины, известняк. Их очень много потому, что это простые и распространённые вещества, их везде полно. Донбасс — древняя складчатая область. Там много чего находится и может быть добыто. Есть гранитный щит, который протягивается по правому берегу Днепра. Там тоже есть железо-титановое месторождение. Есть прогибы по сторонам, где немного газа, немного нефти. На западе, в Карпатах, есть горы, где можно найти золото и другие полезные ископаемые. Но совсем немного, это уже очень старые горы. На юге, в Причерноморье, в основном известняк, больше там ничего такого нет.
Безусловно, единственное грандиозное, что там рядом есть, — это Донбасс и его уголь, отметил Долотов. Но теперь уже это территория, которая целиком отходит к России.
«Что у них остаётся? Украинский гранитный щит. Что касаемо титана — это единственное, чем интересуются США, — его добыча на всех месторождениях примерно одинакова. Всё это залегает не очень глубоко. В целом ничего такого интересного, редкого и необходимого там нет. Ни одного крупного месторождения», — заключил специалист.
Напомним, что президент США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский сперва согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы. Примечательно, что большую часть территории, где находятся те самые ресурсы, сейчас контролирует РФ. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную им сделку.
Shutterstock / FOTODOM / Masmikha