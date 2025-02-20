«Нет ничего, что стоило бы оттуда тащить»: Геолог раскрыл Life.ru, какие полезные ископаемые есть на Украине

На Украине есть полезные ископаемые, но не в таких колоссальных объёмах, чтобы можно было расплатиться с США. Единственное, что представляет для Штатов важность, — это титановый железняк в недрах украинских территорий, однако и его там не настолько много. Об этом в беседе с Life.ru рассказал инженер-геолог, член Русского географического общества Юрий Долотов.

На Украине много полезных ископаемых. Это связано с тем, что сама по себе территория страны достаточно разнообразна в геологическом отношении. Но каких-то сверхъестественно больших месторождений там нет. Нет такого, как, допустим, нефть в Саудовской Аравии или фосфаты, пояснил эксперт.

Тяжбы между Киевом и Вашингтоном по поводу компенсации американских вложений за счёт недр Украины — это очень политизированный вопрос. В нём применяется множество слов, из-за которых становится сложно понять всю суть. Речь идёт о каких-то редкоземельных элементах, которые предлагали Америке, однако на Украине их нет в товарных количествах. В сделку, по словам Долотова, были включены ценные, но самые обычные металлы: марганец, литий, цирконий. По большому счёту, нет ничего такого, что бы стоило тащить куда-то с Украины.

Единственное, что может быть интересно американцам, — это месторождение титанового железняка, подчеркнул эксперт. У США сейчас большие проблемы с титаном ввиду возникших сложностей с поставками из РФ, поэтому получить собственный источник для них было бы крайне полезно.

Есть на Украине и полезные ископаемые, такие как глины, известняк. Их очень много потому, что это простые и распространённые вещества, их везде полно. Донбасс — древняя складчатая область. Там много чего находится и может быть добыто. Есть гранитный щит, который протягивается по правому берегу Днепра. Там тоже есть железо-титановое месторождение. Есть прогибы по сторонам, где немного газа, немного нефти. На западе, в Карпатах, есть горы, где можно найти золото и другие полезные ископаемые. Но совсем немного, это уже очень старые горы. На юге, в Причерноморье, в основном известняк, больше там ничего такого нет. Долотов Юрий Аркадьевич Инженер-геолог, член Русского географического общества

Безусловно, единственное грандиозное, что там рядом есть, — это Донбасс и его уголь, отметил Долотов. Но теперь уже это территория, которая целиком отходит к России.