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Регион
18 февраля, 13:55

В США раскрыли положение дел по встрече Путина и Трампа

Уолтц: Даты встречи Путина и Трампа ещё нет, но стороны стремятся к ней

Конкретная дата встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ещё не назначена, однако стороны твёрдо настроены её провести. Об этом в беседе с журналистами по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил помощник главы администрации США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы не определили эту дату, но два президента говорили о встрече и ожидают эту встречу», — подчеркнул Уолтц.

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Ранее агентство Bloomberg заявило, что встреча лидеров РФ и США может пройти уже на следующей неделе. Однако помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков отметил, что сомневается в таком скором проведении разговора.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Николай Рюмин
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