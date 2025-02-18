В США раскрыли положение дел по встрече Путина и Трампа
Уолтц: Даты встречи Путина и Трампа ещё нет, но стороны стремятся к ней
Конкретная дата встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ещё не назначена, однако стороны твёрдо настроены её провести. Об этом в беседе с журналистами по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил помощник главы администрации США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Мы не определили эту дату, но два президента говорили о встрече и ожидают эту встречу», — подчеркнул Уолтц.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что встреча лидеров РФ и США может пройти уже на следующей неделе. Однако помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков отметил, что сомневается в таком скором проведении разговора.
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