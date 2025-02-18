В США раскрыли положение дел по встрече Путина и Трампа

Конкретная дата встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ещё не назначена, однако стороны твёрдо настроены её провести. Об этом в беседе с журналистами по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил помощник главы администрации США по национальной безопасности Майк Уолтц.