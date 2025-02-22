Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт
Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin
Американский президент Дональд Трамп считает необходимой личную встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете при подписании своих новых указов.
«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — заявил Трамп и подчеркнул, что выступает за завершение кризиса, в том числе по соображениям гуманности.
Он в очередной раз заверил, что хочет видеть прекращение огня и видеть заключение сделки. Трамп также анонсировал второй раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине. Встреча запланирована на 25 февраля в Саудовской Аравии. Первый раунд состоялся 18 февраля и длился четыре с половиной часа. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал российско-американские переговоры в Эр-Рияде как исторические.https://life.ru/p/1729562