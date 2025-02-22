Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
22 февраля, 05:15

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт

Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin

Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin

Американский президент Дональд Трамп считает необходимой личную встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете при подписании своих новых указов.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — заявил Трамп и подчеркнул, что выступает за завершение кризиса, в том числе по соображениям гуманности.

Он в очередной раз заверил, что хочет видеть прекращение огня и видеть заключение сделки. Трамп также анонсировал второй раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине. Встреча запланирована на 25 февраля в Саудовской Аравии. Первый раунд состоялся 18 февраля и длился четыре с половиной часа. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал российско-американские переговоры в Эр-Рияде как исторические.https://life.ru/p/1729562

Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина
Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина
Андрей Бражников
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