Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт

Американский президент Дональд Трамп считает необходимой личную встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете при подписании своих новых указов.