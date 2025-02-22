Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор указал главе киевского режима на его место на фоне стабилизации контактов Штатов с Россией одним ёмким и лаконичным высказыванием. Полковник в отставке заявил, что его слова не имеют значения. Также представитель американской стороны в своём посте в соцсети X подчеркнул, что Вашингтон планирует стабилизировать отношения с Москвой несмотря ни на что.