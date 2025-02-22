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Регион
22 февраля, 19:21

В США сообщили о намерении сблизиться с РФ и поставили на место Зеленского

Офицер Макгрегор: Слова Зеленского не имеют никакого значения

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор указал главе киевского режима на его место на фоне стабилизации контактов Штатов с Россией одним ёмким и лаконичным высказыванием. Полковник в отставке заявил, что его слова не имеют значения. Также представитель американской стороны в своём посте в соцсети X подчеркнул, что Вашингтон планирует стабилизировать отношения с Москвой несмотря ни на что.

«Мы собираемся нормализовать отношения с Россией, и, честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения», — сказал он.

Россия и США в Эр-Рияде обсуждали сближение позиций
Россия и США в Эр-Рияде обсуждали сближение позиций

Ранее стало известно, что украинские чиновники перестали верить в успех политики Зеленского. Они заявили, что американский лидер сделал большую ошибку, когда вложил миллиарды долларов в бывшего комика. Теперь хозяин Белого дома намерен «исправиться», поэтому требует от Украины вернуть внушительную компенсацию.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Ольга Сливченко
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