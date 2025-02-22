Запад переоценил способности главы киевского режима Владимира Зеленского, вложив в него миллиарды долларов. Однако президент США Дональд Трамп исправит ошибки, заставив его уйти с поста, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Коллективный Запад переоценил управленческие способности Зеленского. Как можно было поставить на вчерашнего комика в такой серьёзной ситуации, это уму непостижимо. Это вопросы не к Зеленскому, а к тем, кто вложил в него сотни миллиардов долларов. Как выяснилось, он не то что управлять армией, он считать толком не умеет», — сказал Медведчук.

Зеленский заявлял, что США выделили на помощь Украине менее 100 млрд долларов — 7 млрд оружием плюс 31,5 млрд финансовой помощи бюджету. Однако даже американская оппозиция уверяет, что эта сумма не может быть меньше 175 млрд долларов. Трамп же уверяет, что из бюджета США на помощь Украине ушло 350 млрд долларов, он требует от «бандеровской куклы» отчёта о разворованных деньгах.