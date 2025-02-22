Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 07:43

«Первый – капитуляция»: Медведев расписал два пути для загнанной в тупик Украины

Медведев призвал Украину упасть «в ноги американцам» и готовиться к капитуляции

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

У Украины есть два пути после смены риторики со стороны США, один которых – «упасть в ноги американцам», объявить выборы и готовиться к капитуляции. Варианты для Киева расписал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», – пишет политик.

Второй путь Медведев назвал более проверенным. Он заключается в том, что достать «белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой». Зампред Совбеза закончил пост риторическим вопросом, что же выберет украинская власть.

Ранее испуганный критикой администрации президента США Владимир Зеленский начал названивать всем своим европейским союзникам в поисках поддержки. За сутки украинский политик обзвонил семь лидеров ЕС, в числе которых был и сам Олаф Шольц. Тем временем Трамп анонсировал второй раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине.

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт
Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar