«Первый – капитуляция»: Медведев расписал два пути для загнанной в тупик Украины
Медведев призвал Украину упасть «в ноги американцам» и готовиться к капитуляции
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
У Украины есть два пути после смены риторики со стороны США, один которых – «упасть в ноги американцам», объявить выборы и готовиться к капитуляции. Варианты для Киева расписал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», – пишет политик.
Второй путь Медведев назвал более проверенным. Он заключается в том, что достать «белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой». Зампред Совбеза закончил пост риторическим вопросом, что же выберет украинская власть.
Ранее испуганный критикой администрации президента США Владимир Зеленский начал названивать всем своим европейским союзникам в поисках поддержки. За сутки украинский политик обзвонил семь лидеров ЕС, в числе которых был и сам Олаф Шольц. Тем временем Трамп анонсировал второй раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине.