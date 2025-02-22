«Первый – капитуляция»: Медведев расписал два пути для загнанной в тупик Украины

У Украины есть два пути после смены риторики со стороны США, один которых – «упасть в ноги американцам», объявить выборы и готовиться к капитуляции. Варианты для Киева расписал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», – пишет политик.