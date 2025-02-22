Зеленский после взбучки от Трампа судорожно обрывает провода европейским лидерам

Владимир Зеленский, получивший солидную порцию критики от администрации президента США Дональда Трампа, устроил телефонный марафон, обзвонив шестерых своих европейских союзников за сутки. Об этом украинский политик рассказывал в соцсетях.

21 февраля он позвонил пятерым европейским лидерам, в числе которых: хорватский премьер Андрей Пленкович, польский президент Анджей Дуда, чешский лидер Петр Павел, глава шведского кабмина Ульф Кристерссон, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер Ирландии Михол Мартин.

Зеленский позвонил, чтобы поблагодарить европейских политиков за оказанную его стране помощь, обсудить будущие поставки оружия и финансовую поддержку, а также работу над «совместными гарантиями безопасности».