Зеленский после взбучки от Трампа судорожно обрывает провода европейским лидерам
Зеленский после критики Трампа обзвонил семь европейских лидеров за сутки
Владимир Зеленский, получивший солидную порцию критики от администрации президента США Дональда Трампа, устроил телефонный марафон, обзвонив шестерых своих европейских союзников за сутки. Об этом украинский политик рассказывал в соцсетях.
21 февраля он позвонил пятерым европейским лидерам, в числе которых: хорватский премьер Андрей Пленкович, польский президент Анджей Дуда, чешский лидер Петр Павел, глава шведского кабмина Ульф Кристерссон, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер Ирландии Михол Мартин.
Зеленский позвонил, чтобы поблагодарить европейских политиков за оказанную его стране помощь, обсудить будущие поставки оружия и финансовую поддержку, а также работу над «совместными гарантиями безопасности».
Ближе к ночи ему удалось вызвонить и немецкого канцлера Олафа Шольца, с которым он говорил о противовоздушной обороне Украины и своей недавней беседе со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлоггом.
Напомним, что Кит Келлогг прибыл в Киев 20 февраля, чтобы выслушать пожелания украинских властей касательно урегулирования конфликта и гарантий безопасности. Планировалось по завершении устроить пресс-конференцию, но США отказались от её проведения. Позже спецпосланник главы Белого дома сообщил, что день выдался «долгим и насыщенным».
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