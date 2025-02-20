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Регион
20 февраля, 15:27

Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом в Киеве

Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев. Буквально за пару минут до встречи с Келлогом журналисты задали вопрос Зеленскому. У главы киевского режима уточнили, как его настрой.

«Всегда боевой», — заявил Зеленский.

Как пишут украинские СМИ, после встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны она была отменена.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев

Напомним, что визит Кита Келлога в Киев был анонсирован Владимиром Зеленским. Глава киевского режима отметил, что спецпредставитель Трампа по Украине может остаться в стране на несколько дней, и, возможно, они даже посетят украинский фронт. Как сообщалось, Келлог отправился в Киев вечером 18 февраля.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Афонина
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