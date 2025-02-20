Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом в Киеве
Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев. Буквально за пару минут до встречи с Келлогом журналисты задали вопрос Зеленскому. У главы киевского режима уточнили, как его настрой.
«Всегда боевой», — заявил Зеленский.
Как пишут украинские СМИ, после встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны она была отменена.
Напомним, что визит Кита Келлога в Киев был анонсирован Владимиром Зеленским. Глава киевского режима отметил, что спецпредставитель Трампа по Украине может остаться в стране на несколько дней, и, возможно, они даже посетят украинский фронт. Как сообщалось, Келлог отправился в Киев вечером 18 февраля.
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