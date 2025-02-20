Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом в Киеве

Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев. Буквально за пару минут до встречи с Келлогом журналисты задали вопрос Зеленскому. У главы киевского режима уточнили, как его настрой.

«Всегда боевой», — заявил Зеленский.

Как пишут украинские СМИ, после встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны она была отменена.