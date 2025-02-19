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19 февраля, 08:17

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев

Кит Келлог в Киеве. Обложка © Суспільне. Новини

Кит Келлог в Киеве. Обложка © Суспільне. Новини

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Политика встретила американский посол Бриджит Бринк, сообщают украинские СМИ.

Кит Келлог прибыл в Киев. Видео © Суспільне. Новини

«Мы будем слушать. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы всё правильно понимаем», — пояснил Келлог.

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Напомним, ранее визит Кита Келлога в Киев анонсировал Владимир Зеленский. Он отметил, что спецпредставитель Трампа по Украине может задержаться в гостях на пару дней, и, возможно, они даже посетят украинский фронт. Накануне стало известно, что Келлог выехал в Киев вечером 18 февраля.

Дарья Нарыкова
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