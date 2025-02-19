Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев

«Мы будем слушать. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы всё правильно понимаем», — пояснил Келлог.

Напомним, ранее визит Кита Келлога в Киев анонсировал Владимир Зеленский. Он отметил, что спецпредставитель Трампа по Украине может задержаться в гостях на пару дней, и, возможно, они даже посетят украинский фронт. Накануне стало известно, что Келлог выехал в Киев вечером 18 февраля.