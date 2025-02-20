Пресс-конференция Зеленского и Келлога в Киеве отменилась по инициативе США
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © ТАСС / АР
Пресс-конференция после встречи Владимира Зеленского со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом не состоялась, потому что такое решение приняла американская сторона. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН, комментируя визит чиновника США в Киев.
Причины отказа Келлога общаться с журналистами после переговоров с Зеленским никто не стал называть. Отмечается, что и до встречи политики не стали давать прессе никаких комментариев и детально раскрывать темы переговоров.
Как сообщалось, Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев. Визит был заранее анонсирован главой киевского режима. Он заверил, что у него боевой настрой на предстоящую встречу. В свою очередь Келлог назвал встречу с руководством Украины «полезными беседами». По его словам, он намерен больше слушать, чем говорить, также спецпосланник отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость предоставления гарантий безопасности для Киева.