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20 февраля, 17:06

Пресс-конференция Зеленского и Келлога в Киеве отменилась по инициативе США

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © ТАСС / АР

Пресс-конференция после встречи Владимира Зеленского со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом не состоялась, потому что такое решение приняла американская сторона. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН, комментируя визит чиновника США в Киев.

Причины отказа Келлога общаться с журналистами после переговоров с Зеленским никто не стал называть. Отмечается, что и до встречи политики не стали давать прессе никаких комментариев и детально раскрывать темы переговоров.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев. Визит был заранее анонсирован главой киевского режима. Он заверил, что у него боевой настрой на предстоящую встречу. В свою очередь Келлог назвал встречу с руководством Украины «полезными беседами». По его словам, он намерен больше слушать, чем говорить, также спецпосланник отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость предоставления гарантий безопасности для Киева.

Татьяна Миссуми
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