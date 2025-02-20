Пресс-конференция Зеленского и Келлога в Киеве отменилась по инициативе США

Пресс-конференция после встречи Владимира Зеленского со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом не состоялась, потому что такое решение приняла американская сторона. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН, комментируя визит чиновника США в Киев.