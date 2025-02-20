Посланник Трампа наметил «полезные беседы» с командой Зеленского в Киеве
Келлог анонсировал проведение «полезных бесед» с главой офиса Зеленского Ермаком
Специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог анонсировал, что в рамках своего визита в Киев намерен провести переговоры с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками. В своём аккаунте в соцсети Х спецпосланник назвал встречу с киевскими властями «полезными беседами».
«Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут ещё», — написал Келлог.
Накануне прибытия в Киев Келлог анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима ранее заявлял о намерении лично продемонстрировать американскому представителю ситуацию на передовой, чтобы у спецпредставителя президента США была возможность оценить обстановку и позиции украинских войск. Визит особенно важен на фоне недовольства Трампа плохим обращением Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом во время поездки на Украину для заключения сделки по редким минералам.
X / Keith Kellogg