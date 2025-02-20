Посланник Трампа наметил «полезные беседы» с командой Зеленского в Киеве

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог анонсировал, что в рамках своего визита в Киев намерен провести переговоры с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками. В своём аккаунте в соцсети Х спецпосланник назвал встречу с киевскими властями «полезными беседами».

«Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут ещё», — написал Келлог.