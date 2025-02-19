«Мы будем слушать»: Келлог сделал первые заявления после приезда в Киев

Сегодня в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Он заявил, что намерен на встрече с Владимиром Зеленским больше слушать украинскую сторону, а также предоставить всё необходимое. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

«Приятно снова оказаться здесь. У меня состоится замечательный разговор с президентом Зеленским. Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать», — сказал Келлог, прибыв в Киев.

После своего визита Келлог вернётся в США, чтобы обсудить с Трампом состоявшийся диалог. Политики должны быть уверены, что правильно понимают позицию украинской стороны.