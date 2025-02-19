Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 09:53

«Мы будем слушать»: Келлог сделал первые заявления после приезда в Киев

Келлог: Обсудим с Зеленским гарантии безопасности, но больше будем «слушать»

Сегодня в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Он заявил, что намерен на встрече с Владимиром Зеленским больше слушать украинскую сторону, а также предоставить всё необходимое. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

«Приятно снова оказаться здесь. У меня состоится замечательный разговор с президентом Зеленским. Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать», — сказал Келлог, прибыв в Киев.

После своего визита Келлог вернётся в США, чтобы обсудить с Трампом состоявшийся диалог. Политики должны быть уверены, что правильно понимают позицию украинской стороны.

Напомним, что Келлога в Украине встретила американский посол Бриджит Бринк. Визит спецпредставителя президента США в Киев анонсировал Владимир Зеленский. Он также заявил, что Келлог по Украине может задержаться в гостях на пару дней, и, возможно, они даже посетят фронт.

Келлог деликатно вычеркнул Евросоюз из переговоров РФ и США по Украине
Келлог деликатно вычеркнул Евросоюз из переговоров РФ и США по Украине
Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar