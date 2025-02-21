«Насыщенный день»: Кит Келлог рассказал, как прошли переговоры с Зеленским в Киеве
Келлог провёл «плодотворные обсуждения» с Зеленским по вопросу урегулирования
США и Украина провели достаточно конструктивную встречу, которая прошла в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
Он также заявил, что между сторонами состоялись «долгие и плодотворные обсуждения». Они пообщались с Вадимиром Зеленским.
«Длинный и насыщенный день общения с руководством Украины высокого ранга», — написал эмиссар американского лидера в соцсети X.
Напомним, что встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом, который прибыл в Киев с официальным визитом, прошла 20 февраля. Госслужащий выразил готовность выслушать просьбы экс-комика о предоставлении гарантий безопасности для Киева. Однако пресс-конференция, которая была запланирована после закрытой встречи, не состоялась по инициативе американской стороны.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka