«Насыщенный день»: Кит Келлог рассказал, как прошли переговоры с Зеленским в Киеве

США и Украина провели достаточно конструктивную встречу, которая прошла в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Он также заявил, что между сторонами состоялись «долгие и плодотворные обсуждения». Они пообщались с Вадимиром Зеленским.