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21 февраля, 17:04

«Насыщенный день»: Кит Келлог рассказал, как прошли переговоры с Зеленским в Киеве

Келлог провёл «плодотворные обсуждения» с Зеленским по вопросу урегулирования

США и Украина провели достаточно конструктивную встречу, которая прошла в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Он также заявил, что между сторонами состоялись «долгие и плодотворные обсуждения». Они пообщались с Вадимиром Зеленским.

«Длинный и насыщенный день общения с руководством Украины высокого ранга», — написал эмиссар американского лидера в соцсети X.

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Напомним, что встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом, который прибыл в Киев с официальным визитом, прошла 20 февраля. Госслужащий выразил готовность выслушать просьбы экс-комика о предоставлении гарантий безопасности для Киева. Однако пресс-конференция, которая была запланирована после закрытой встречи, не состоялась по инициативе американской стороны.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Наталья Афонина
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