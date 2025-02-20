Украина открыта для сотрудничества с Соединёнными Штатами в рамках инвестиционного соглашения. Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.

«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединённых Штатов по инвестициям и безопасности», — написал лидер киевского режима у себя в социальных сетях.