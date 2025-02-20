Келлог вынудил Зеленского работать над договором по ресурсам с США
Зеленский заявил о готовности работать над договором по ресурсам с США
Украина открыта для сотрудничества с Соединёнными Штатами в рамках инвестиционного соглашения. Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.
«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединённых Штатов по инвестициям и безопасности», — написал лидер киевского режима у себя в социальных сетях.
По его словам, Киев предложил «самый быстрый и наиболее конструктивный путь» достижения результата. Команда Зеленского, уверяет он, готова к работе круглосуточно.
Напомним, встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом, который прибыл в Киев с официальным визитом, состоялась 20 февраля. Госслужащий выразил готовность выслушать просьбы экс-комика относительно обеспечения гарантий безопасности для Киева. Однако пресс-конференция, запланированная после закрытой встречи, не состоялась по инициативе американской стороны.
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