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20 февраля, 19:12

Келлог вынудил Зеленского работать над договором по ресурсам с США

Зеленский заявил о готовности работать над договором по ресурсам с США

Украина открыта для сотрудничества с Соединёнными Штатами в рамках инвестиционного соглашения. Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.

«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединённых Штатов по инвестициям и безопасности», — написал лидер киевского режима у себя в социальных сетях.

По его словам, Киев предложил «самый быстрый и наиболее конструктивный путь» достижения результата. Команда Зеленского, уверяет он, готова к работе круглосуточно.

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Напомним, встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом, который прибыл в Киев с официальным визитом, состоялась 20 февраля. Госслужащий выразил готовность выслушать просьбы экс-комика относительно обеспечения гарантий безопасности для Киева. Однако пресс-конференция, запланированная после закрытой встречи, не состоялась по инициативе американской стороны.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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